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25.03.20 14:16

Санатории Ставрополья не будут перепрофилировать под лечение пациентов с инфекциями

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
25 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края не планируют перепрофилировать санатории региона под лечение пациентов с инфекционными заболеваниями, сообщила заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая журналистам в среду.

"Мы не рассматриваем вопрос о перепрофилировании с использованием санаториев под лечение пациентов с инфекционными заболеваниями", - сказала Дроздецкая.

По ее словам, в крае есть 1,8 тыс. инфекционных коек, все они работают и готовы к приему пациентов, если будет такая необходимость.

"Не надо забывать о том, что на сегодняшний день, хоть мы все время говорим о коронавирусе, но существуют и проблемы сезонных заболеваний, ОРВИ, грипп. Сегодня имеет место быть достаточное количество заболеваний, все эти койки задействованы", - уточнила она.

Кроме того, в крае, как и во всей стране, проводится "перепрофилирование действующих медицинских организаций на случай, если такая необходимость возникнет".

Дроздецкая также уточнила, что на сегодняшний день в крае провели около 3 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил о том, что в крае подтвержден второй случай заражения Covid-19. Этот человек контактировал с первым заразившимся в регионе. В настоящее время власти ожидают из центра в Новосибирске результаты анализов еще двух людей, у которых ставропольские медики заподозрили наличие коронавируса.

Первый случай заражения Covid-19 на Ставрополье был выявлен у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням краевого Минздрава, профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Ирины Санниковой, которая 6-9 марта отдыхала в Испании. После возвращения она не самоизолировалась, не сообщила о поездке руководству, ходила на работу, читала лекции. 17 марта медик в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали Covid-19. Позже она была освобождена от должности.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ. Также устанавливаются лица, подлежащие по этому делу к "привлечению в качестве обвиняемых" из-за ненадлежащего контроля за тем, чтобы вирус не распространялся.

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