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25.03.20 14:18
Заседание по продлению ареста историку Соколову пройдет без его участия
Как сообщили "Интерфаксу" в среду в объединенной пресс-службе судов города, Соколов примет участие в процессе по видеоконференцсвязи (ВКС). "УПК допускает такой формат в части продления меры пресечения. А вот рассмотрение дела по существу подобным образом не предусмотрено, Соколов должен присутствовать лично", - уточнил собеседник агентства.
В настоящий момент ученый находится в московском СИЗО "Бутырка", куда его поместили на время предварительного следствия и проведения психолого-психиатрической экспертизы. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Почуев, вопрос этапирования Соколова в Петербург пока не решен. С проведением заседания по ВКС защитник историка не согласен, поскольку считает, что такой формат "нарушает право человека на защиту". "Я не смогу оказать Олегу Валерьевичу максимальную помощь в подобных условиях", - посетовал Почуев.
Кроме того, он сообщил, что намерен ходатайствовать об избрании Соколову домашнего ареста по адресу проживания родителей, которые "тяжело больны и требуют постоянного ухода".
Как сообщалось, дело историка Соколова поступило для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Петербурга накануне. В среду объединенная пресс-служба судов города сообщила, что материалы уже приняты к производству; на 27 марта назначено заседание по продлению историку меры пресечения, которое пройдет в открытом формате. Дата начала рассмотрения дела по существу будет объявлена позднее.
Между тем адвокат Почуев ранее заявлял, что намерен ходатайствовать о закрытии процесса для журналистов.
По версии обвинения, в ночь на 8 ноября в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил в аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить.
В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.
Вину в убийстве 24-летней возлюбленной 63-летний ученый признал в полном объеме.
По версии защиты, Соколов "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и аспиранткой. Убийство, утверждает защита, произошло на "пике травли".
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