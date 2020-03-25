Краснодарский край в 2020г намерен увеличить производство тепличных овощей до 120 тыс. т

25.03.20 14:30

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Производство тепличных овощей в Краснодарском крае в текущем году может вырасти до 120 тыс. тонн за счет ввода новых и модернизации действующих комплексов предприятиями АПК, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

"Производство тепличных овощей в Краснодарском крае ежегодно растет. Это становится возможным благодаря вводу новых высокотехнологичных тепличных комплексов и расширению действующих. Сейчас в регионе расширяются два таких комплекса - в Красноармейском и Северском районах. Также овощеводство в защищенном грунте хорошими темпами развивается и в малых формах хозяйствования. По итогам года мы прогнозируем рост урожая до 120 тыс. тонн", - сказал он.

В прошлом году предприятия региона вырастили в теплицах 110 тыс. тонн, уточнил Коробка. Таким образом, в этом году урожай может вырасти на 9%.

С начала года на Кубани собрано 5,8 тыс. тонн, отметил он. Наибольший урожай получен в Динском, Тимашевском, Белореченском районах, а также в Краснодаре. "Можно с уверенностью говорить, что по тепличным овощам мы вышли на самообеспеченность и независимы от импортных поставок", - добавил замгубернатора.

Краснодарский край входит в число регионов-лидеров страны по производству овощей в защищенном грунте.

По прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году урожай тепличных овощей в России составит не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.