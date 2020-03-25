Временный запрет на проведение любых массовых мероприятий вводится в Москве

25.03.20 14:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Ограничения на проведение любых мероприятий начинают действовать в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан - в помещениях и под открытым небом", - написал Собянин на своем сайте.

Ранее в Москве действовал запрет на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.

Ограничение было введено 16 марта и действовало до 10 апреля