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25.03.20 14:57
Более 500 уральских туристов до сих пор находятся за рубежом
"Их (туристов за рубежом - ИФ) все-таки больше 500. По путевкам сейчас уже даже меньше, чем тех, кто уезжал на длительный срок пребывания", - сказал эксперт.
По его словам, еще на начало недели число уральских туристов за границей было ближе к тысяче человек - большинство за это время успели вернуться на территорию России.
Некоторые из числа туристов, оставшихся за рубежом, "не понимают масштаб бедствия" пандемии коронавируса из-за слабой информированности, отметил Мальцев.
Вернуться в РФ тем, кто улетал отдыхать по турпутевкам, помогают и государство, и сами турфирмы, подчеркнул он.
"Турфирма делает за свои деньги так называемые вывозные рейсы - когда самолет в одну сторону летит пустой, в другую - забирает туристов. Это тяжело и затратно, тем не менее, это делается", - резюмировал собеседник агентства.
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