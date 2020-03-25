Более 500 уральских туристов до сих пор находятся за рубежом

25.03.20 14:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Больше 500 жителей Урала находятся за границей, несмотря на пандемию COVID-19, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев в среду.

"Их (туристов за рубежом - ИФ) все-таки больше 500. По путевкам сейчас уже даже меньше, чем тех, кто уезжал на длительный срок пребывания", - сказал эксперт.

По его словам, еще на начало недели число уральских туристов за границей было ближе к тысяче человек - большинство за это время успели вернуться на территорию России.

Некоторые из числа туристов, оставшихся за рубежом, "не понимают масштаб бедствия" пандемии коронавируса из-за слабой информированности, отметил Мальцев.

Вернуться в РФ тем, кто улетал отдыхать по турпутевкам, помогают и государство, и сами турфирмы, подчеркнул он.

"Турфирма делает за свои деньги так называемые вывозные рейсы - когда самолет в одну сторону летит пустой, в другую - забирает туристов. Это тяжело и затратно, тем не менее, это делается", - резюмировал собеседник агентства.