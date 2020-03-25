АТОР: россияне продолжают бронировать туры в Сочи и Крым

25.03.20 15:03

© РИА Новости. Константин Михальчевский

25 марта. Interfax-Russia.ru - Российские туристы даже в условиях коронавируса не готовы отказываться от отпусков и продолжают бронировать туры на курорты Сочи и Крыма, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Главный вопрос, который беспокоит всех, но на который нет ответа - когда это (пандемия коронавируса - ИФ) закончится, и будет ли летний сезон. И туристы дают надежды: как ни странно, не прекратились бронирования туров на российские курорты - Сочи и Крым. То есть доверие к турбизнесу не умерло, и даже в таких сложных условиях люди не готовы отказываться от отдыха", - сказала она.

Что же касается зарубежных поездок, то туроператоры надеются на восстановление спроса в июле, при плохом сценарии - в сентябре, считает Ломидзе.

По мнению ее мнению, отложенный спрос на зарубежные направления может превысить самые радужные ожидания.

"Вопрос, когда он наступит. По пессимистическим прогнозам - ближе к сентябрю, по оптимистическим - уже в июле начнутся первые продажи", - сказала эксперт.