Власти Самарской области призвали верующих молиться дома

25.03.20 15:15

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 марта. Interfax-Russia.ru - Самарская Соборная мечеть призывает мусульман молиться дома, а мечети посещать по особо важным случаям, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в мечети.

"В связи с угрозой распространения нового вируса принято решение прекратить коллективные намазы в мечетях Самарской области. Мы просим молиться прихожан дома", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все храмы в регионе будут открыты.

"Во всех храмах будут находится дежурные имамы. Они будут принимать частные обращения людей по важным вопросам", - отметил представитель самарской мечети.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" главный раввин Самары и Самарской области Александр Гольденгерш, одна синагога уже закрыта, еще две работают в карантинном режиме и могут закрыться к концу недели.

"Мы призываем всех молиться из дома. Среди наших прихожан очень много стариков, это главная группа риска, сейчас все наши силы направлены на заботу о них, оповещение их о мерах безопасности. Маца приносится им домой и оставляется у дверей", - сказал раввин.

Он отметил, что в двух синагогах молитвы проходят только лишь по субботам.

"Мы минимизировали риски для наших прихожан. Во время молитв соблюдаем все рекомендации медиков. Возможно, на этой неделе мы примем решение о закрытии всех синагог на время карантина", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что все общение и обучение в общине переведено в онлайн-режим.

"Уроки преподаются через интернет. Онлайн можно поучаствовать в молитве. Все прихожане обеспечены спикерами со всего мира для работы, обучения или общения", - сказал раввин.

Как сообщил агентству пресс-секретарь самарской епархии иерей Максим Кокарев, православные храмы на территории региона работают в прежнем режиме.

"Все храмы открыты. Службы проходят по расписанию, причастия и другие таинства проводятся. В храмах мы соблюдаем все рекомендации чтобы обезопасить прихожан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не стоит приходить в храмы при плохом самочувствии.

"Если возникли симптомы ОРВИ, не нужно идти в людное место или храм. Подумайте о своих ближних и их здоровье", - сказал Кокарев.