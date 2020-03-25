Посты для выявления зараженных коронавирусом выставлены на въездах в Туву

25.03.20 15:17

© РИА Новости. Илья Питалев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Санитарно-карантинные посты для выявления граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию заработали в аэропорту Кызыла и на двух въездах в Туву, сообщается в среду на официальном портале республики.

"У нас всего три точки въезда. Это аэропорт, а также посты Шивилиг и Ак. Сегодня мои заместители выехали по всем этим точкам. Там будет развернута палатка-госпиталь, мы будем просить всех, кто въезжает в республику, чтобы они прошли термометрию. У кого температура, обязаны пройти тест на коронавирус. Это будет бесплатно. Тестовые материалы у нас есть, их хватит на месяц", - приводятся в сообщении слова главы Тувы Шолбана Кара-оолы.

По поручению главы республики для размещения возможных инфицированных будет оборудовано здание нового терапевтического корпуса. Здесь будет развернуто не менее 150 коек для реанимации и интенсивной терапии, более половины из них обеспечат аппаратами искусственной вентиляции легких. Они будут получены из фондов федерального штаба по профилактике коронавируса.

Между тем отмечается, что в аптечной сети в республике нет медицинских масок.

"Я ставил этот вопрос перед федеральным штабом. На днях нам должны завезти партию масок, но я бы просил особо не надеяться. Надо шить самим, тем более, что марлевая повязка намного лучше работает, чем маска из нетканого материала", - рекомендовал Кара-оол.

По данным правительства республики на среду, случаев заражения коронавирусом в Туве не зарегистрировано.