Туроператоры получат 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ

25.03.20 15:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Средства предлагается выделить Ростуризму на предоставление в 2020 году субсидий на оказание государственной поддержки туроператорам в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Туроператоры наряду с авиакомпаниями первыми приняли на себя удар коронавируса, практически полностью лишившись бизнеса в связи с жесткими ограничениями на перемещения между странами во избежание распространения пандемии.