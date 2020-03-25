МИД РФ получил порядка 5,5 тысяч обращений россиян с просьбой о вывозе на родину

25.03.20 15:46

© РИА Новости. Максим Блинов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Более 5,5 тысяч граждан РФ обратились в МИД РФ с просьбой о содействии в вывозе из-за границы после объявления о том, что формирование списков прекращается 26 марта, сообщил начальник отдела департамента Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства Николай Александров.

"Мы только за ночь зафиксировали порядка 5,5 тысяч обращений срочных, экстренных на вывоз граждан", - сказал Александров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отметив, что количество звонков существенно возросло после объявления МИД об окончании формирования списков.

По его словам, география обращений очень широкая, в Египте тысячи граждан ожидают возвращения, в странах Европы речь идёт о единицах.

"Но мы принимаем все вызовы, обрабатываем, заносим в списки на вывоз всех, кто к нам обратился", - сказал Александров.

В МИД РФ накануне сообщили, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта.

На Смоленской площади также призвали граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возращению на Родину, незамедлительно передать свои данные в российские загранучреждения.