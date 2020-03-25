Зоомагазины просят власти РФ не закрывать их на время карантинных мероприятий

25.03.20 16:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 марта. Interfax-Russia.ru - Российские предприятия зообизнеса обратились к правительству РФ и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины во время карантинных мероприятий.

Копии писем от Союза предприятий зообизнеса председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и от информационно-издательского центра "Зооинформ" мэру Сергею Собянину поступили в "Интерфакс".

"Сегодня в семьях россиян проживает порядка 18 млн собак и 37 млн кошек, а число зоомагазинов по всей стране превышает 12 тысяч. Примерно треть из них находятся в Москве. Корма и товары для домашних животных не относятся к товарам первой необходимости, но для наших граждан они имеют очень важное социальное значение. При невозможности приобрести привычный корм для животных владельцы будут вынуждены искать альтернативные варианты питания, которые могут не подойти домашним любимцам. Резкая смена корма на другой или внезапный переход на "еду со стола" может быть опасен для здоровья и жизни животных", - говорится в письме "Зооинформа".

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране многие граждане уменьшили количество социальных контактов и вынуждены оставаться дома. "Наряду с этим возрастает социальное значение домашних животных, которые помогают людям, особенно детям и людям пожилого возраста, легче переносить связанные с этим сложности", - говорится в письме Союза предприятий зообизнеса.

Законодательно корма и товары для животных не относятся к товарам первой необходимости. Но не во всех продовольственных магазинах, особенно в магазинах "у дома" есть зоотовары.

"В ситуации, когда невозможно будет приобрести качественный корм для домашних животных, продающийся исключительно в специализированных зоомагазинах, владельцам придется перейти на более дешевую продукцию, что может быть опасно для здоровья и жизни животных", - отмечают в Союзе предприятий зообизнеса.

Резкая смена корма на другой или внезапный переход на "еду со стола" может быть опасен для здоровья и жизни животных, согласны в "Зооинформе". Кроме того, закрытие зоомагазинов, в которых есть ветеринарные аптеки, повлечет дефицит ветеринарных препаратов.

В Союзе предприятий зообизнеса также ссылаются на опыт Италии, где на время карантина сети зоомагазинов признали продовольственными, и они продолжили работать наряду с продуктовыми магазинами и аптеками.

Среди подписавших обращение к мэру - исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных (в нее входят "Рускан", "Нестле", "Марс", "Аллер Петфуд") Федор Борисов, исполнительный директор интернет-магазина Petshop.ru Алексей Пьянков, генеральный директор сети зоомагазинов "Бетховен" Георгий Чкареули и другие.

Аналитики IT-компании "Эвотор" зафиксировали всплеск спроса в зоомагазинах в Москве и Санкт-Петербурге на прошлой неделе. С 16 по 22 марта количество покупателей в московских зоомагазинах выросло на 13% по сравнению с предыдущей неделей, средний чек увеличился на 27% (до 2,059 тыс. рублей). Пик продаж пришелся на 17-18 марта, когда число чеков выросло на 30% по сравнению с 10-11 марта.

В зоомагазинах в Петербурге число покупок выросло на 2%, а средний чек увеличился на 27%, до 845 рублей.