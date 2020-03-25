Глава Тувы попросил пожилых жителей республики перейти на самоизоляцию из-за коронавируса

25.03.20 16:10

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей республики, в первую очередь прибывающих из неблагополучных по коронавирусу территорий, при недомогании незамедлительно обращаться к медикам, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

"Очень важно, чтобы вы не заразили других. Подумайте о них", - сказал Кара-оол.

Он также сообщил, что правительство республики примет ряд мер для обеспечения самоизоляции жителей. В частности, работающим пенсионерам разрешат не выходить на работу - эти дни будут оплачиваться как период временной нетрудоспособности.

"Отдельно Шолбан Кара-оол обратился к пожилым землякам, попросив их ограничить себя в прогулках, встречах с родными и друзьями, поскольку сокращение контактов рекомендуется врачами как единственно верный способ избежать заражения. То же самое относится и к детям", - отмечено в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что в аэропорту Кызыла и на двух въездах в Туву заработали санитарно-карантинные посты для выявления граждан с подозрением на коронавирус.

По поручению главы республики для размещения возможных инфицированных будет оборудовано здание нового терапевтического корпуса. Здесь будет развернуто не менее 150 коек для реанимации и интенсивной терапии.

По данным правительства республики на среду, случаев заражения коронавирусом в Туве не зарегистрировано.