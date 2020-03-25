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25.03.20 16:10
Глава Тувы попросил пожилых жителей республики перейти на самоизоляцию из-за коронавируса
"Очень важно, чтобы вы не заразили других. Подумайте о них", - сказал Кара-оол.
Он также сообщил, что правительство республики примет ряд мер для обеспечения самоизоляции жителей. В частности, работающим пенсионерам разрешат не выходить на работу - эти дни будут оплачиваться как период временной нетрудоспособности.
"Отдельно Шолбан Кара-оол обратился к пожилым землякам, попросив их ограничить себя в прогулках, встречах с родными и друзьями, поскольку сокращение контактов рекомендуется врачами как единственно верный способ избежать заражения. То же самое относится и к детям", - отмечено в сообщении.
Ранее в среду сообщалось, что в аэропорту Кызыла и на двух въездах в Туву заработали санитарно-карантинные посты для выявления граждан с подозрением на коронавирус.
По поручению главы республики для размещения возможных инфицированных будет оборудовано здание нового терапевтического корпуса. Здесь будет развернуто не менее 150 коек для реанимации и интенсивной терапии.
По данным правительства республики на среду, случаев заражения коронавирусом в Туве не зарегистрировано.
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