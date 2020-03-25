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25.03.20 16:18

Законопроект о телемедицинских осмотрах при эпидемиях внесен в ГД

© РИА Новости. Григорий Сысоев
25 марта. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предоставить правительству право в условиях ЧС или эпидемии разрешать проводить первичные медосмотры при помощи телемедицинских технологий.

Законопроект (№ 930215-7) "О внесении изменений в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" размещен в среду на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В числе авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, сенатор Андрей Турчак.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект предусматривает право правительства РФ в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий.

"Реализация законопроекта позволит правительству РФ в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения", - указано в документе.

В настоящее время законодательство не позволяет проводить первичные медосмотры при помощи телемедицинских технологий.

Авторы законопроекта заявляли ранее, что он направлен на то, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих и создающих дефицит медработников, граждане РФ имели доступную медицинскую помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий.

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