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Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты

© РИА Новости. Михаил Климентьев
25 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для всей страны с сохранением заработной платы.

"Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля", - сказал Путин в среду в телеобращении к россиянам.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил президент.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но она не может полностью отгородиться от этой угрозы.

"Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни", - сказал он в телеобращении к россиянам.

"Но мы с вами должны понимать, что Россия просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы", - продолжил президент.

Он пояснил, что "рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно".

Путин также заметил, что ситуация с эпидемией в мире развивается остро.

"Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад", - сказал он.

В связи с этим Путин призвал граждан максимально серьезно отнестись к рекомендациям врачей и органов власти, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.

"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", - заявил Путин.

"Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения - людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", - добавил он.

Глава государства заявил, что все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продляться в течение следующих шести месяцев.

"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям", - сказал президент в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.

"Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку", - отметил Путин.

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