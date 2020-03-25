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25.03.20 16:28
Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты
"Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля", - сказал Путин в среду в телеобращении к россиянам.
"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил президент.
"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но она не может полностью отгородиться от этой угрозы.
"Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни", - сказал он в телеобращении к россиянам.
"Но мы с вами должны понимать, что Россия просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы", - продолжил президент.
Он пояснил, что "рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно".
Путин также заметил, что ситуация с эпидемией в мире развивается остро.
"Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад", - сказал он.
В связи с этим Путин призвал граждан максимально серьезно отнестись к рекомендациям врачей и органов власти, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.
"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", - заявил Путин.
"Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения - людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", - добавил он.
Глава государства заявил, что все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продляться в течение следующих шести месяцев.
"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям", - сказал президент в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.
В качестве примера глава государства привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.
"Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку", - отметил Путин.
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