Путин заявил о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию

25.03.20 16:54

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится с 22 апреля на более поздний срок, заявил в среду президент России Владимир Путин.

В телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом Путин подчеркнул, что "возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой 22 апреля".

"Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу, - принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорилось ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату", - сказал он в телеобращении к россиянам.

"Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", - подчеркнул Путин.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила, что ЦИК скорректирует план по подготовке к общероссийскому голосованию в связи с переносом его даты.

"В пятницу на заседании мы будем корректировать наш порядок, пролонгировать все действия, которые не зависят от даты проведения, и корректировать те, что зависят. Что касается того, когда будет возможно проведение голосование, президент будет принимать это решение на основании данных, которые будут представлены соответствующим штабом и, естественно, сейчас никто не может это прогнозировать", - сказала Памфилова "Интерфаксу".

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не будет останавливать свою работу по подготовке к голосованию.

"Но в любом случае, как сказал президент, здоровье граждан прежде всего. Назначать новую дату голосования будут исходить именно из этого принципа, когда граждане будут в безопасности", - добавила Памфилова.

Ранее президент Владимир Путин назначил общероссийское голосование на 22 апреля. Элла Памфилова сразу объясняла, что дата может быть перенесена в связи с ситуацией с коронавирусом.

Только что президент обратился к нации с сообщением, что голосование будет перенесено. Новая дата будет назначена после консультаций со специалистами.