Свердловский губернатор попросил уральцев старше 65 лет самоизолироваться

25.03.20 16:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал пенсионеров старше 65 не выходить из дома.

"С 26 марта я прошу всех пожилых жителей Свердловской области старше 65 лет остаться дома до 12 апреля. Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

Также губернатор отметил, что в рамках профилактики коронавируса важно ограничить проведение массовых мероприятий во всем регионе - этот вопрос он обсудил с главами муниципалитетов в формате видеоконференции. По его словам, ограничения должны коснуться работы детских садов и школ, медицинских и социальных учреждений, торгово-развлекательных центров и общественного транспорта.

"Если транспортники или сотрудники служб ЖКХ отказываются проводить дезинфекцию или делают это плохо, нужно их наказывать вплоть до увольнения", - написал Куйвашев.

Заместитель главы региона Павел Креков в свою очередь заявил, что свердловчанам старше 65, которые решат изолироваться дома, муниципальные власти помогут с доставкой продуктов и предметов первой необходимости.

"Муниципальные руководители ответственны за размещение специальных телефонов, на которые можно будет обратиться за помощью в доставке продуктов либо чего-то другого необходимого", - сообщил он на брифинге журналистам в среду.

Ранее людей старше 65 лет призвали самоизолироваться в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Как сообщалось, в Свердловской области зафиксировано 13 подтвержденных случаев коронавируса. Все зараженные прибыли из Европы, сейчас они находятся в больнице.