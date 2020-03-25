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25.03.20 17:09
Путин: проценты по банковским вкладам свыше 1 млн руб. обложат налогом в 13%
"Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал Путин в телеобращении к россиянам в среду.
"То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - добавил президент.
Также он предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты с них. И поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран в связи с решением увеличить ставку по налогу на дивиденды по зарубежным счетам.
Выступая с обращением к россиянам, Путин подчеркнул, что с теми государствами, которые не пойдут на корректировку этих соглашений, Россия расторгнет их в одностороннем порядке.
"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать эту работу", - сказал Путин.
Он подчеркнул: "Если же иностранные партнеры не примет наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке".
"Начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - сказал Путин.
Кроме того, прозвучало предложение снизить с 30% до 15% ставку страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ),сделав это не временной мерой поддержки, а постоянной.
"Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза - с 30% до 15% - снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней - 30%. Обращаю внимание - пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую, на перспективу. Таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам", - сказал он.
Также он предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. "А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды", - сказал президент.
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