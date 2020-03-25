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25.03.20 17:07
Больше половины россиян готовы привиться от коронавируса
Опрос показал, что наибольшую готовность привиться от коронавируса проявляет молодежь в возрасте до 24 лет - 75% респондентов данной возрастной категории.
Согласно исследованию, среди мужчин больше согласных на прививку, чем среди женщин - 66% и 60% респондентов соответственно.
В свою очередь, по данным Superjob.ru, каждый третий россиянин (36%) не видит необходимости делать себе такую прививку. Больше всего скептиков относительно необходимости в прививании и опрошенных 25-34 лет и 35-44 лет - по 40% респондентов соответственно.
Опрос был проведен 24-25 марта 2020 года среди 1600 россиян в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное населения, в 315 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.
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