Путин: допдоходы бюджета направят на поддержку семей с детьми и оплату больничных

25.03.20 17:07

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил направить все дополнительные поступления в бюджет от озвученных им в среду экономических мер на помощь семьям с детьми, безработным и лицам, находящимся на больничном.

"Все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей, или оказавшимся на больничном", - сказал глава государства в ходе телеобращения к россиянам.

В ходе обращения Путин, в частности, заявил, предложил увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

Кроме того, глава государства выступил с идеей установить подоходный налог в 13% для физических лиц, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей.

Также Путин сообщил, что ближайшие три месяца все семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

"Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", - сказал Путин.

"Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком", - подчеркнул президент.

Президент поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось.

"Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше - уже в июне", - сказал Путин.

Также глава государства распорядился перечислить единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне уже в апреле.

"Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного - уже в апреле", - сказал он.

Помимо этого, Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.

"Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас оплата по больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут быть низкими.

"Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплат по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - сказал Путин.

МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день).

Между тем, оформить больничный сейчас россияне могут в удаленном режиме без обращения к врачу в том случае, если они вернулись из страны, где ситуация с коронавирусной инфекцией неблагоприятная, и при этом нет симптомов ОРВИ.

Как рассказал накануне на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования, заполнить анкету и загрузить копии паспорта, отметок о пересечении границы и проездные документы. Деньги по такому больничному приходят напрямую на карту, причем первая их часть - уже на пятые сутки. По истечение 14-дневного срока больничный будет автоматически закрыт, если врач не продлит его.