Путин предложил ввести "каникулы" по кредитам физлиц при падении доходов на 30%

25.03.20 17:17

© РИА Новости. Нина Зотина

25 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил ввести "каникулы" по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%.

"Еще одна зона риска - это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", - сказал Путин в ходе видеообращения.

"Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей", - добавил глава государства.

Путин отметил, что в случае невозможности выплаты долга гражданином в силу объективных причин он не должен становиться заложником требований кредиторов. "Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу", - заявил президент.