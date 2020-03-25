Два случая коронавируса подтвердились в Сыктывкаре

25.03.20 17:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 марта. Interfax-Russia.ru - Два новых случая коронавируса выявлено в Коми, сообщила пресс-служба главы республики Сергея Гапликова со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"Из государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске получены положительные результаты по двум пробам. Оба инфицированных находятся под наблюдением врачей, они выявлены в отделении городской больницы Эжвинского района Сыктывкара", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что определяется круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Контактные находятся под наблюдением и проходят лабораторное обследование.

"На территории больницы введен карантин", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Коми в середине марта был подтвержден один случай COVID-19, у мужчины, вернувшегося из Ирана. Пациент выздоровел.