В Удмуртии еще две лаборатории начали проводить тесты на коронавирус

25.03.20 17:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Со среды в Удмуртии тесты на коронавирус проводят три лаборатории, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Матюшина.

"С сегодняшнего дня к нам (лаборатории Роспотребнадзора - ИФ) присоединяются еще две лаборатории. Одна - министерства здравоохранения, а вторая - это частная лаборатория, которая имеет санэпидзаключение", - сказала Матюшина журналистам.

"Мы будем им ежедневно выдавать тест-системы, которые к нам приходят с "Вектора" (НИИ "Вектор" - ИФ), и ежедневно они нам будут отчитываться", - добавила она.

Матюшина уточнила, что эти две лаборатории будут проводить тесты только здоровым людям, вернувшимся из-за границы.

По ее словам, лаборатория Роспотребнадзора может делать 200 тестов круглосуточно, а на базе двух подключенных лабораторий можно делать еще по 100 тестов.

По состоянию на 25 марта, в Удмуртии подтверждены два случая заражения коронавирусом - у молодых людей, вернувшихся из Швейцарии и Венгрии.