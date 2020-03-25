Пятый пациент госпитализирован в Новосибирске с коронавирусом

25.03.20 17:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб в Новосибирской области сообщает о пятом случае заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

По данным штаба, пациентка 15-19 марта находилась в Великобритании, 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании "Победа" прибыла в Толмачево, и с того момента оставалась дома на самоизоляции.

"21 марта почувствовала недомогание - повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу N1 в мельцеровский бокс. Сегодня получен положительный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определяют круг контактных лиц, чтобы выдать им предписание о самоизоляции и поместить под медицинское наблюдение.

Ранее сообщалось о госпитализации в Новосибирске четырех женщин, инфицированных COVID-19, прилетевших из Франции, Италии, Швейцарии и Великобритании.