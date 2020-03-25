Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в больнице в Коммунарке

25.03.20 22:28

Фото Александра Левчука

25 марта. Interfax-Russia.ru - Официальный сайт мэра и правительства Москвы в среду вечером обновил статистику о коронавирусной инфекции в столице.

Согласно данным сайта, в Москве от коронавируса скончались два человека. Ранее этот показатель был равен нулю.

Ранее в среду вечером московский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил о смерти двух пациентов 88-ми и 73-х лет с положительным тестом на Covid-19, пневмонией и сопутствующими патологиями.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в целом по России по состоянию на утро 25 марта не было ни одного летального случая от коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее отсутствие смертей констатировалось и в сообщениях федерального оперативного штаба.

На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже уточнили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание и оторвавшийся тромб.

Всего в России по состоянию на 25 марта зарегистрировано 658 официально подтвержденных диагнозов Covid-19, из них 410 - в Москве.