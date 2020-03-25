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25.03.20 23:15
Минобороны РФ: истребитель Су-27 упал в Черное море, летчика ищут
"По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.
Самолет выполнял плановый полет, сообщили военные.
По данным Минобороны РФ, в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.
"Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
Для проведения поисково-спасательной операции также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия, сообщили военные.
Также к месту возможного падения истребителя Су-27 в Черном море следуют два буксира, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота в среду.
"Мы получили информацию, что на месте падения самолета находится теплоход "Волго-Балт 179". На место направили свои суда - два буксира", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что до места падения истребителя буксирам идти больше двух часов.
По слова источника агентства, на месте уже работают вертолет, самолет воздушно-космических сил, туда также направлены корабли Черноморского флота.
Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс км.
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