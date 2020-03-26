Авиакомпания "Аврора" на своих рейсах в Японию и Южную Корею будет возить только иностранцев, обратно - только россиян

26.03.20 06:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 марта. Interfax-Russia.ru - В связи с коронавирусной инфекцией авиакомпания "Аврора" на своих рейсах с Дальнего Востока в Японию и в Южную Корею будут перевозить только иностранных граждан, обратно - только россиян, сообщает пресс-служба авиакомпании в четверг.

"В настоящее время и по 30 апреля "Аврора" будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию - только граждан РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию - только граждане РФ.

Пассажиры с купленными авиабилетами смогут вернуть их стоимость, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен, отмечает пресс-служба.