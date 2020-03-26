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26.03.20 06:07
Авиакомпания "Аврора" на своих рейсах в Японию и Южную Корею будет возить только иностранцев, обратно - только россиян
"В настоящее время и по 30 апреля "Аврора" будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию - только граждан РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию - только граждане РФ.
Пассажиры с купленными авиабилетами смогут вернуть их стоимость, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен, отмечает пресс-служба.
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