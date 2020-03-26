Афтершоки продолжаются вблизи Курил

26.03.20 06:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 марта. Interfax-Russia.ru - После сильного землетрясения, которое произошло вблизи Курил в среду днем, в том же районе зарегистрировано уже более 80 афтершоков магнитудой до 5,8, сообщили в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"На 10:00 местного времени четверга (02:00 мск - ИФ) зарегистрирован 81 афтершок. Самый сильный - магнитудой 5,8 произошел рано утром в четверг, жители города Северо-курильска ощутили его силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, мощное землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов в среду в 14:49 по камчатскому времени (5:49 мск). По уточненным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Жители Северо-Курильска ощутили его силой до 6 баллов, в городе была объявлена тревога цунами, жители эвакуировались на возвышенные места. Волны цунами оказались слабыми и неопасными, тревога цунами была снята. Жертв и разрушений нет.