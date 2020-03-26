По двум сахалинцам диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился

26.03.20 06:14

Фото Александра Левчука

26 марта. Interfax-Russia.ru - Два случая с подозрением на коронавирус в Сахалинской области не подтвердились, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

По ее данным, результаты углубленного анализа доставили в регион из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" по двум сахалинцам, которые отправляли для установления точного диагноза.

"Инфекция не подтвердилась. Для нас это хорошие новости. Значит, мы делаем верные шаги в профилактике коронавируса. И не следует останавливаться, снижать бдительность", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Как сообщалось ранее, в инфекционное отделение Долинской Центральной райбольницы изолированы были двое сахалинцев с подозрением на коронавирус. В четверг губернатор в своем телеграм-канале сообщил, что число подозреваемых на коронавирусную инфекцию увеличилось до 5 человек.