Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Бурятии

26.03.20 06:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 марта. Interfax-Russia.ru - Два человека, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, выявлены в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в оперативном штабе региона.

"Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий", -сказали в штабе.

Всего в регионе, по данным оперативного штаба, под медицинским наблюдением находятся 533 человека, в том числе 9 граждан Китайской народной республики и двое японцев. Иностранцы изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения Республиканской инфекционной больницы в микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ.