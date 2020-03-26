Число заразившихся коронавирусом в Якутии выросло до 14

26.03.20 06:21

© РИА Новости. Павел Львов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Анализы еще четырех человек на коронавирус в Якутии дали положительные результаты, общее число заразившихся выросло до 14, сообщил глава Якутии Айсен Николаев журналиста в четверг.

"Эпидемиологическая ситуация развивается у нас по тому сценарию, который мы прогнозировали. Четыре анализа, которые отправили за последние три дня в Новосибирск, подтвердились. Вместе с тем есть и обнадеживающие результаты. Все анализы, которые были сделаны по линии Роспотребнадзора вчера - а это почти 300 анализов - все отрицательные", - сказал Николаев.

Глава Якутии отметил, что учреждения здравоохранения полностью готовы к дальнейшему развитию ситуации.

"В Якутске в два раза увеличили нормативное количество коек для приема больных коронавирусной инфекцией", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Якутии выявлено 10 человек заразивших коронавирусом.