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26.03.20 06:24

Жители Хабаровского края задолжали 1,4 млрд рублей по налогам

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Хабаровского края недоплатили 1 млрд 390 млн рублей имущественных налогов, сообщил заместитель руководителя Управления ФНС по Хабаровскому краю Константин Себякин.

"Долги по имущественным налогам на начало 2020 года составили 1 млрд 390 млн руб. По сравнению с 2019 годом сумма снизилась на 40 млн рублей или на 3 процента", - сказал Себякин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По его словам, наибольшая доля задолженности приходится на транспортный налог - 817 млн рублей, что составляет 66% от всей суммы. Долги по налогу на имущество - 278 млн рублей (23%), земельный налог - 140 млн (11%).

"При наступлении пропуска сроков уплаты добровольно наступают уже меры принудительного взыскания. Это чревато издержками: уплатой госпошлин, исполнительного сбора и временем", - отметил представитель УФНС.

В свою очередь, начальник отдела организационно-исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Олеся Залужец сообщила, что для взыскания долгов судебные приставы получили 26 тыс. 269 исполнительных документов. 1 тыс. 405 исполнительных листов на 8 млн рублей передано в адрес работодателей должников.

По данным Управления ФССП, в 2019 году в 283 случаях был наложен арест имущества. Почти 3 тыс. должников ограничили выезд за границу, вынесено 17 тыс. 835 постановлений о запрете на регистрацию транспортных средств.

С начала 2020 года совместными усилиями ФНС и УФССП добились погашения задолженности на сумму 31 млн рублей.

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