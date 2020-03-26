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26.03.20 08:05

Рестораны, ТЦ и центральные парки закроют в Москве в нерабочую неделю

© РИА Новости. Владимир Астапкович
26 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные власти в четверг объявят о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве: ожидается, что в предстоящие с 28 марта по 5 апреля длинные выходные дни будут закрыты для посещения рестораны, крупные торговые центры и центральные парки.

"Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра (26 марта - ИФ) о таких мерах расскажем", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ в минувшую среду.

В частности, заявил он, новые ограничения коснутся работы предприятий общественного питания. "Считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать - рестораны, кафе. Производственные столовые - пожалуйста, публичные рестораны - нет. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", - подчеркнул мэр.

Кроме того, по его словам, в длинные выходные дни не должны работать парки, привлекающие большое количество людей. "Природные парки не думаю, что нужно закрывать, но по центральным паркам нужно подумать. Для чего об этом говорю: у многих, не только москвичей, возникнет желание приехать в столицу погулять эти дни. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших городов и регионов. В этот период времени в Москве делать нечего. Все увеселительные точки будут закрыты. Лучше находиться дома", - пояснил Собянин.

С 25 марта в Москве объявлено о временном закрытии городских библиотек и учреждений культурно-досугового типа, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.

Запрещено также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Временно приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан - в помещениях и под открытым небом.

Также закрыты фитнесс-клубы, бассейны, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Вместе с тем, магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.

Кроме того, теперь стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях, а центры госуслуг "Мои документы" перешли в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

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