Бани закрывают в Подмосковье на фоне ситуации с коронавирусом

26.03.20 08:11

© РИА Новости. Павел Львов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Работу бань и душевых приостанавливают в Подмосковье в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVD-19).

"В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить (...) услуги бань и душевых", - говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое размещено на сайте областного правительства.

Ранее глава региона поручил на время приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений.

По состоянию на 25 марта в Подмосковье зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.