Жителей подмосковных "коммуналок" и общежитий обеспечат местами для самоизоляции

26.03.20 08:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Проживающим в коммунальных квартирах и общежитиях Московской области при необходимости предоставят места в обсерваторах, чтобы они смогли соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, следует из постановления губернатора региона.

"В случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (...) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора", - говорится в документе, опубликованном на сайте подмосковного правительства.

Речь идет о лицах, прибывших на территорию РФ в срок с 6 марта. Согласно постановлению, они должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Под отсутствием возможности нахождения в режиме изоляции на дому понимается проживание в коммунальных квартирах и общежитиях.

Обсерватор - временное учреждение, которое развертывается в приспособленных помещениях для проведения комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний.