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26.03.20 08:28
"Аврора" отменила до 30 апреля авиарейсы из Владивостока в Токио
"Авиакомпания сообщает об отмене полетов по маршруту Владивосток - Токио - Владивосток в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Данная мера вынужденная и связана с введенными ограничениями Росавиации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пассажиры могут вернуть деньги за приобретенные билеты, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.
Ранее сообщалось, что "Аврора" в связи с коронавирусной инфекцией на своих рейсах с Дальнего Востока в Японию и в Южную Корею будет перевозить только иностранных граждан, обратно - только россиян.
Авиакомпания с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).
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