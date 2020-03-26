"Аврора" отменила до 30 апреля авиарейсы из Владивостока в Токио

26.03.20 08:28

© РИА Новости. Владимир Сергеев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" отменяет с 30 марта рейсы в Токио из Владивостока, сообщает пресс-служба авиакомпании в четверг.

"Авиакомпания сообщает об отмене полетов по маршруту Владивосток - Токио - Владивосток в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Данная мера вынужденная и связана с введенными ограничениями Росавиации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажиры могут вернуть деньги за приобретенные билеты, для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.

Ранее сообщалось, что "Аврора" в связи с коронавирусной инфекцией на своих рейсах с Дальнего Востока в Японию и в Южную Корею будет перевозить только иностранных граждан, обратно - только россиян.

Авиакомпания с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).