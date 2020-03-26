Вузы РФ уходят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

26.03.20 08:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Минобрнауки России объявило в вузах страны каникулы на "выходной неделе" с 28 марта по 5 апреля, говорится в приказе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.", - говорится в приказе.

Вузам также нужно проинформировать студентов и преподавателей об изменениях в графике и назначить ответственных за состояние зданий и инфраструктуры вузов во время длинных выходных.

Накануне президент России из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 объявил следующую неделю полностью нерабочей. Выходными, в соответствии с указом главы государства, будут дни с 30 марта по 3 апреля. С учетом "обычных" выходных - субботы и воскресенья - большинство россиян с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать девять дней подряд с 28 марта по 5 апреля.