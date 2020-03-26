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26.03.20 08:40
Регионам рекомендовано закрыть ТЦ, спортклубы и парки из-за угрозы COVID-19
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ временно приостановить проведение на территории соответствующего субъекта РФ досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан", - говорится в перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Кроме того, регионам следует позаботиться о том, чтобы граждане не посещали ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные детские центры.
Правительство также порекомендовало регионам ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Руководителям министерств поручено до 27 марта осуществить перевод максимального числа сотрудников на дистанционный режим работы.
"Руководителям федеральных органов исполнительной власти в целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти", - говорится в перечне решений правительства.
Кроме того, министерства должны представить в аппарат правительства информацию о количестве переведённых на дистанционный режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов при их наличии федерального органа исполнительной власти. Также должна быть представлена информация о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет, а также работников старше 60 лет.
Министерства должны обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями.
Росавиации с 27 марта поручено прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно.
Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на территорию РФ в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.
МИД РФ в срок до 27 марта необходимо направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" сформированные на 26 марта списки находящихся за рубежом граждан РФ, планирующих вернуться в Россию.
Кроме того, МИД поручено оказать гражданам за рубежом содействие по организации их проживания и продлению срока действия документов, на основании которых россияне находятся в стране пребывания, говорится в поручениях, размещенных на сайте правительства.
Гражданам РФ за рубежом, не имеющим возможности вернуться в Россию из-за ограничений, введенных в государствах пребывания, необходимо принять меры для охраны своего здоровья с учетом того, что при возвращении в Россию им потребуется пребывание на 14-дневном карантине, говорится в поручении.
Еще один список россиян, желающих вернуться в РФ, должен быть сформирован в срок до 30 марта для организации их вывоза на российскую территорию.
Минтрансу РФ и Росавиации вместе с субъектами Федерации и Роспотребнадзором поручено с 26 марта проводить в аэропортах тестирование на коронавирус всех граждан, пребывающих из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.
"Минтранс, Росавиация совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором (должны) организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в РФ", - говорится в поручениях правительства.
Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации, к которым указанные граждане прикреплены. Это необходимо для динамического наблюдения за ними и соответствующей организации деятельность этих медицинских организаций.
"О результатах доложить в правительство РФ. Срок - 27 марта", - подчеркивается в поручении.
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