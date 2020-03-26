Почти 200 тыс. тестов на коронавирус проведены в России - Роспотребнадзор

26.03.20 08:54

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26 марта. Interfax-Russia.ru - Свыше 197,2 тыс. лабораторных тестов на коронавирус Covid-19 проведены на территории России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"По состоянию на 25.03.2020 проведено 197 тыс. 251 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Под контролем и наблюдением медиков в России находятся порядка 138,8 тыс. человек (данные на 25 марта). Всего за 2020 год в связи с пандемией коронавируса меднаблюдение на территории РФ прошли почти 203 тыс. человек, следует из данных Роспотребнадзора.