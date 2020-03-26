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26.03.20 08:54
Почти 200 тыс. тестов на коронавирус проведены в России - Роспотребнадзор
"По состоянию на 25.03.2020 проведено 197 тыс. 251 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Под контролем и наблюдением медиков в России находятся порядка 138,8 тыс. человек (данные на 25 марта). Всего за 2020 год в связи с пандемией коронавируса меднаблюдение на территории РФ прошли почти 203 тыс. человек, следует из данных Роспотребнадзора.
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