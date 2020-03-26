Быстровозводимую клинику для лечения инфицированных COVID-19 строят в Башкирии

26.03.20 09:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Строительство быстровозводимой инфекционной больницы для лечения инфицированных COVID-19 жителей региона в случае резкого роста заболеваемости начато в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый медицинский объект на 520 мест расположится в Уфимском районе. Это близко к Уфе, аэропорту, кроме того, есть возможность быстрого подключения к электросетям и коммуникациям.

Срок строительства - менее полугода. Предполагается, что клиника будет оснащена современным медицинским оборудованием для лечения бронхолегочных заболеваний, в первую очередь, больных с коронавирусом.

К настоящему времени подтверждена информация о четырех жителях региона, инфицированных коронавирусом, один из которых 13-летний подросток. С подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдались 64 человек, среди которых шесть детей.