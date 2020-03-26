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26.03.20 09:06
Быстровозводимую клинику для лечения инфицированных COVID-19 строят в Башкирии
Новый медицинский объект на 520 мест расположится в Уфимском районе. Это близко к Уфе, аэропорту, кроме того, есть возможность быстрого подключения к электросетям и коммуникациям.
Срок строительства - менее полугода. Предполагается, что клиника будет оснащена современным медицинским оборудованием для лечения бронхолегочных заболеваний, в первую очередь, больных с коронавирусом.
К настоящему времени подтверждена информация о четырех жителях региона, инфицированных коронавирусом, один из которых 13-летний подросток. С подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдались 64 человек, среди которых шесть детей.
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