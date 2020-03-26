Коллективные молитвы приостановили в мечетях КЧР из-за коронавируса

26.03.20 09:09

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии для предупреждения распространения коронавируса на территории КЧР приняло решение о введении ограничений на коллективные и пятничные молитвы в мечетях республики.

"В связи со сложившейся ситуацией, опасностью распространения коронавируса на территории КЧР и в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы, приостановить проведение коллективных и пятничных намазов до 12 апреля", - говорится в решении председателя президиума ДУМ КЧР, муфтия республики Исмаила-хаджи Бердиева.

Бердиев призвал всех мусульман республики отнестись с пониманием и полной ответственностью к сложившейся ситуации.