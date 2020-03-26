Новый случай заражения коронавирусом выявили в Кемерово

26.03.20 09:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи выявили заражение коронавирусной инфекцией у одного из жителей Кемерово, ранее наблюдавшегося в стационаре, сообщает губернатор Сергей Цивилев в соцсетях в четверг.

"У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом", - пишет губернатор.

Также он сообщает, что под наблюдением врачей находятся пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

Как сообщалось, ранее в Кемерово были зафиксированы два случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел, у второго наблюдалось улучшение состояния здоровья.

В регионе действует режим "Повышенной готовности", отменены мероприятия численностью более 50 человек.