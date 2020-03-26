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26.03.20 09:14

Mail.ru Group поддержит МСБ ресурсами на 1 млрд руб. для снижения последствий от COVID-19

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 марта. Interfax-Russia.ru - Mail.ru Group создает оперативный штаб и выделит ресурсы на 1 млрд руб. для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) для снижения последствий от коронавируса, говорится в обращении гендиректора интернет-холдинга Бориса Добродеева, поступившем в "Интерфакс" через пресс-службу.

Среди мер поддержки: удвоение бюджетов "Вконтакте" и "Одноклассников" на продвижение МСБ, бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц на сервисе объявлений "Юла" для компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги дистанционно и на дому, бесплатный пакет услуг "Mail.ru для бизнеса" для компаний, которые перевели процессы в онлайн, снижение комиссии Delivery Club при подключении новых ресторанов, компенсация со стороны "Ситимобиля" водителям такси дохода, упущенного во время простоя в случае заражения коронавирусом или карантина в случае контакта с инфицированными и др.

Конкретные инструкции по предоставлению помощи будут опубликованы отдельно в ближайшее время.

"Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации", - подчеркнул Добродеев.

25 марта президент РФ Владимир Путин в своем обращении, в том числе, перечислил ряд мер поддержки МСБ для снижения последствий от коронавируса.

В условиях борьбы с пандемией работодатели переводят сотрудников на дистанционный режим работы, власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что в период выходной недели (объявлена президентом с 28 марта по 5 апреля) все увеселительные точки в Москве будут закрыты, торговые предприятия, которые не продают товары первой необходимости, также следует закрыть, ограничительные меры коснутся работы общепита, торговых центров, центральных парков.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России составляет 658, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В Москве от коронавируса скончались два человека.

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