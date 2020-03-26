Кобзев поручил временно закрыть развлекательные заведения из-за коронавируса

26.03.20 09:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил до мая текущего года приостановить работу развлекательных и досуговых учреждений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Ограничительные меры касаются ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, уточняется в сообщении.

Кроме того, глава региона поручил отменить гастроли и концерты, запланированные на март-апрель. Приостановить до мая 2020 года направление пожилых пациентов в санаторно-курортные учреждения.

"Обращаю ваше внимание на достаточно высокую динамику распространения инфекции. Руководители министерств, ведомств и организаций, на вас возложен жесткий контроль за проведением мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции", - подчеркнул Кобзев.

Поручения даны по рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным министерства здравоохранения региона на утро четверга, в области нет случаев заражения коронавирусом.