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26.03.20 09:19
Вторая лаборатория диагностики COVID-19 открылась в Липецкой области
"Цель открытия второй лаборатории - повышение доступности диагностических исследований по выявлению новой коронавирусной инфекции. Первая лаборатория работает на базе учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области"", - говорится в сообщении.
Современное оснащение лаборатории, автоматизация технологий и внедрение лабораторной информационной системы позволяют ежедневно принимать материал для исследований от медицинских организаций Липецкой области.
На ее базе проводится исследование биоматериалов от лиц, прибывших из стран Европы и других зарубежных стран (включая транзит), без симптомов респираторной инфекции.
Мощность лаборатории позволяет проводить до 100 исследований в день.
24 марта два новых случая заражения коронавирусом были выявлены в Липецкой области у лиц, прибывших из-за границы. В общей сложности в регионе выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровевших уже выписаны из больницы.
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