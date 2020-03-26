Вторая лаборатория диагностики COVID-19 открылась в Липецкой области

26.03.20 09:19

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 марта. Interfax-Russia.ru - Лаборатория диагностики коронавирусной инфекции начала работу на базе Липецкого областного кожно-венерологического диспансера, сообщается на сайте управления здравоохранения региона.

"Цель открытия второй лаборатории - повышение доступности диагностических исследований по выявлению новой коронавирусной инфекции. Первая лаборатория работает на базе учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области"", - говорится в сообщении.

Современное оснащение лаборатории, автоматизация технологий и внедрение лабораторной информационной системы позволяют ежедневно принимать материал для исследований от медицинских организаций Липецкой области.

На ее базе проводится исследование биоматериалов от лиц, прибывших из стран Европы и других зарубежных стран (включая транзит), без симптомов респираторной инфекции.

Мощность лаборатории позволяет проводить до 100 исследований в день.

24 марта два новых случая заражения коронавирусом были выявлены в Липецкой области у лиц, прибывших из-за границы. В общей сложности в регионе выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровевших уже выписаны из больницы.