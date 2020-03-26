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26.03.20 09:23
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло до восьми
"Мы получили подтверждение из Новосибирска еще по трем случаям заражения коронавирусом. Таким образом, всего у нас восемь подтвержденных случаев, а также три вновь выявленных условно подтвержденных. По ним направлены результаты в Новосибирск", - сказала Гехт.
По ее словам, пять из восьми подтвержденных случаев - из "итальянского очага".
"Мужчина не ушел на карантин, вернувшись из Италии, заразил жену, дочь, тещу и коллегу, еще один контактный с ним под вопросом пока", - пояснила Гехт.
Она добавила, что сегодня главная задача - не допускать подобного горизонтального распространения вируса.
"Поэтому со вчерашнего дня открылся пункт в аэропорту, где сразу ставят на учет и берут анализ у всех прибывших из-за границы", - сказала Гехт.
Три новых случая, по данным Гехт, зарегистрированы в Челябинске, Миассе и Копейске.
"В Челябинске - это еще одна женщина, контактная по очагу, связанному с приехавшим из Италии мужчиной. Еще два привезены из Вьетнама и Турции. То есть мы говорим, что сегодня потенциально опасна к заражению любая страна", - отметила первый вице-губернатор.
По ее сведениям, контактных по новым случаям нет, обоих заразившихся оперативно выявили по прилету и изолировали.
Также исследования по коронавирусу с четверга начинает проводить государственная лаборатория СПИД-центра, ведется работа по привлечению к обработке анализов в лаборатории частного центра "Инвитро".
Всего за прошедшие сутки в Челябинске было отработано 800 проб на коронавирус.
"Мы видим, что наши результаты точны, пока все, что мы отправляли на проверку в Новосибирск, подтверждалось", - отметила первый замгубернатора.
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