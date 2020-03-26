Псковские власти ввели новые меры по борьбе с коронавирусом

26.03.20 09:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 марта. Interfax-Russia.ru - В Псковской области до 12 апреля приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных клубов.

Вступающий в силу с четверга указ об ограничениях подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно указу, до 12 апреля в регионе приостанавливается также деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций. "При этом допускаются тренировки на свежем воздухе с числом участников не более 15 человек", - пояснил губернатор на своей странице в Инстаграм.

Всем гражданам старше 65 лет до 12 апреля рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Помощь можно получить у волонтеров, а организацией взаимодействия займутся управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и областной комитет по социальной защите.

"На период карантина будет приостановлено действие льготных проездных билетов для студентов и школьников", - отметил Михаил Ведерников. Согласно указу, дезинфекция общественного транспорта будет осуществляться не реже двух раз в смену.

Губернатор добавил, что в целях реализации мер поддержки, озвученных президентом России, до 1 апреля передадут в Федеральную налоговую службу всю информацию о семьях с детьми, рожденным после 1 января 2013 года. "Сразу исключим любые задержки с нашей стороны", - подчеркнул он.

"Ситуация остается под контролем, но мировой опыт однозначно показывает, что шутить с этой темой не стоит. Завтра отдельно обновим официальную статистику, но предполагаю, что количество зараженных в Псковской области будет 6. Будьте внимательны и постарайтесь ограничить социальные контакты", - добавил Михаил Ведерников.