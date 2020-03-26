Самарские власти открывают обсерваторы для прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран

26.03.20 09:38

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти приняли решение об открытии трех обсерваторов в Самаре и Тольятти для прибывших из неблагоприятных по коронавирусу стран, сообщается в постановлении, опубликованным в инстаграмме губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в Самаре обсерваторы будут развернуты на базе санатория "Можайский-Самара" и базе отдыха "Дубки". В Тольятти - на базе пансионата "Радуга".

Ранее сообщалось, что в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до десяти человек. Двое из заразившихся являются сотрудниками АвтоВАЗа, еще около 30 контактировавших с ними рабочих находятся на карантине.

Всего на карантине в Самарской области находятся 59 человек.