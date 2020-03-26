Семь судов задействованы в поисках летчика упавшего в Черном море Су-27

26.03.20 10:15

© РИА Новости. Илья Тимкив

26 марта. Interfax-Russia.ru - Поиски летчика упавшего в Черном море истребителя Су-27, начавшиеся в ночь на четверг, ведут семь судов и кораблей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.

"Там находится "Спасатель Демидов". Работают еще шесть кораблей и судов пограничников и Черноморского флота. Коммерческие суда мы отпустили, они расходятся по своим планам", - сказал представитель ведомства.

По его словам, поиски осложнены низкой облачностью, поэтому "с воздуха помощи нет".

Ранее был установлен район срабатывания аварийного радиобуя пилота разбившегося в Черном море истребителя Су-27, туда направлено спасательное судно и вертолет.

"Черноморский флот направил туда вертолет. Со стороны Росморречфлота в район срабатывания направлено спасательное судно "Спасатель Демидов", - сказали в пресс-службе компании.

Истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал вечером 26 марта в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. По предварительным данным Минобороны РФ, он упал в море. Поиски летчика продолжались всю ночь в сложных метеоусловиях.

В поисках изначально были задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота, буксиры Росморречфлота и проходившие мимо гражданские суда.

В 5:25 мск специалисты Черноморского флота зафиксировали сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж - один человек. Боевой радиус - 1,2 тыс. км.