Кинотеатры, клубы и фитнес-центры закрыли в Тульской области

26.03.20 09:49

© РИА Новости. Алексей Майшев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области ввели новые ограничительные меры из-за сложной эпидемиологический ситуации, соообщила пресс-служба облправительства.

В частности, до 12 апреля запрещена деятельность ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров, библиотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат, спортивных клубов и фитнес-центров, плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций.

Также прекращается деятельность государственных и частных организаций дополнительных образовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, за исключением мероприятий в дистанционном режиме.

Кроме того, предоставление государственных и иных услуг в помещениях МФЦ будет осуществляться преимущественно в электронном виде или в помещениях центров по предварительной записи.

В Тульской области с 16 марта введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в регионе семь лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.