|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.03.20 09:52
В Челябинской области надеются к маю погасить очаг заражения COVID-19 от туристов
"С сегодняшнего дня больница прекращает плановую госпитализацию. Пациенты будут переведены в другие больницы. Этот больничный городок, включая роддом, будет подготовлен для лечения зараженных коронавирусом на случай всплеска заболеваемости", - сказала Гехт.
Она уточнила, что подготовительную работу проведут в течение десяти дней, будет организовано 400 коек.
Всего, по ее данным, в области создано 16 госпитальных баз под лечение заразившихся новым коронавирусом, все они обеспечены медикаментами и аппаратами ИВЛ.
"Мы надеемся, что к маю будет погашен очаг заражения за счет завоза приезжающих из зарубежных поездок туристов. Сейчас нам важно не допустить горизонтального распространения, передачи вируса от зараженных контактным лицам. Рассчитываем, что разобщенность людей этому поможет. Поэтому призываю до 5 апреля всех максимально оставаться дома", - отметила Гехт.
Ранее сообщалось. что Челябинская область готовит госпитальную базу для лечения пациентов с новым коронавирусом на 1,7 тыс. коек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket