В Челябинской области надеются к маю погасить очаг заражения COVID-19 от туристов

26.03.20 09:52

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Челябинская областная клиническая больница N2 в течение десяти дней будет перепрофилирована под нужды лечения зараженных новым коронавирусом, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт журналистам в четверг.

"С сегодняшнего дня больница прекращает плановую госпитализацию. Пациенты будут переведены в другие больницы. Этот больничный городок, включая роддом, будет подготовлен для лечения зараженных коронавирусом на случай всплеска заболеваемости", - сказала Гехт.

Она уточнила, что подготовительную работу проведут в течение десяти дней, будет организовано 400 коек.

Всего, по ее данным, в области создано 16 госпитальных баз под лечение заразившихся новым коронавирусом, все они обеспечены медикаментами и аппаратами ИВЛ.

"Мы надеемся, что к маю будет погашен очаг заражения за счет завоза приезжающих из зарубежных поездок туристов. Сейчас нам важно не допустить горизонтального распространения, передачи вируса от зараженных контактным лицам. Рассчитываем, что разобщенность людей этому поможет. Поэтому призываю до 5 апреля всех максимально оставаться дома", - отметила Гехт.

Ранее сообщалось. что Челябинская область готовит госпитальную базу для лечения пациентов с новым коронавирусом на 1,7 тыс. коек.